Aż 80 proc. Polaków kupujących online chce otrzymywać personalizowane oferty dopasowane do swoich potrzeb

Tylko w 1. kwartale 2021 r. w Polsce przybyło 2 tys. sklepów internetowych - to aż o 70 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wraz z przedłużaniem się czasu obowiązywania obostrzeń kolejne firmy przenosiły ciężar swojej działalności do świata online. Wielu z nich pozwoliło to przetrwać, ale spowodowało też gwałtowny wzrost konkurencji w Internecie i zaostrzyło walkę o klienta. Obecnie w Polsce zarejestrowanych jest ponad 46,5 tys. sklepów internetowych, a do końca roku liczba ta może sięgnąć nawet 55 tys., jak wynika z analizy wywiadowni gospodarczej Dun&Brandstreet.

Podstawa sukcesu - personalizowana komunikacja i dbanie o user experience

By nie zniknąć w tłumie, marki muszą nie tylko sprzedawać online, ale też inwestować w automatyzację i wielokanałowość marketingu oraz budowanie pozytywnego doświadczenia użytkownika, czyli user experience. Dla osób niedoświadczonych w tych tematach może to się jednak okazać skomplikowane, zwłaszcza że cały czas pojawiają się nowe trendy i technologie - mówi Piotr Czynsz, Head of Sales and Business Development w ExpertSender, polskiej firmie wspierającej marki w automatyzacji marketingu opartego na danych - Podstawą sukcesu pozostaje rzetelna analiza informacji o obecnych i potencjalnych klientach, ich zainteresowaniach i zwyczajach zakupowych. Z naszych badań wynika, że blisko 80 proc. kupujących online chce otrzymywać personalizowane oferty dopasowane do swoich potrzeb, które możemy poznać właśnie dzięki uważnej analizie danych. Taka komunikacja znacznie skuteczniej zachęci klienta do zakupów, niż zasypywanie go przypadkowymi ofertami.

Marketing wielokanałowy polega na wysyłaniu do klienta wiadomości różnymi kanałami, jak np. jak e-mail, SMS, mobile, web. Natomiast automatyzacja wielokanałowego marketingu realizowana jest przy pomocy oprogramowania, które zbiera i wykorzystuje dane o zachowaniach i preferencjach użytkowników oraz subskrybentów, by wysyłać im spersonalizowane wiadomości w możliwie najlepszym czasie - czyli wtedy, kiedy są gotowi dokonać zakupu. Warto również zadbać o doświadczenie klienta, który, zachęcony trafnym przekazem reklamowym, trafił już do sklepu. Jak wynika z raportu ExpertSender „Zakupy online w Polsce 2020”, skomplikowana strona internetowa skutecznie zniechęca do zakupów aż 12 proc. kupujących online. W dodatku ponad 90 proc. kupujących online przyznaje, że z różnych przyczyn zdarza im się porzucać koszyki, czyli dodawać produkty lub usługi do koszyka, ale nie decydować się na zakup.

„U nas działa!” - bezpłatna konferencja dla zarządzających e-commersami

Wszystkich zainteresowanych zwiększeniem skuteczności kampanii marketingowych w swoich e-commersach ExpertSender zaprasza na bezpłatną konferencję on-line „U nas działa! Jak zwiększyć sprzedaż w nowoczesnym e-commersie?”, która odbędzie się 15 czerwca. Siedmiu specjalistów z branż marketingu, e-commerce i IT podzieli się swoimi sposobami na ratowanie porzuconych koszyków, zwiększanie konwersji i skuteczne wykorzystywanie technologii w nowoczesnym biznesie internetowym oraz odpowie na wszystkie pytania. Wydarzenie poprowadzi Piotr Czynsz, Head of Sales and Business Development w ExpertSender.

Program konferencji:

9:00 - Otwarcie konferencji

9:10 - Jak skutecznie sprzedawać w e-commerce za pomocą landing page’a? - Andrzej Bieda, CMO w Landingi

10:00 - Dane w firmie. Dlaczego własna hurtownia danych to przyszłość w erze post‑cookie? - Jakub Lewandowski, CEO & Co-Founder w Infinity Horizon

10:50 - Dlaczego sklepy internetowe nie słuchają klientów? - Marek Oczkowski, Partnership Manager w SMSAPI

11:40 - Jak ulepszyć performance kampanii marketingowych w Twoim e‑commersie? - Łukasz Heine, CMO w Yetiz Interactive

12:30 - Jak przygotować się do wdrożenia Marketing Automation? - Bartosz Spychalski, Digital Marketing Consultant w Masterlease

13:35 - Przerwa

14:05 - Technologia w blokach startowych, czyli dlaczego miliony Polaków mogą kupować online mimo #ZostanwDomu? - Robert Paszkiewicz, Szef regionu CEE w OVHcloud

14:55 - Jak zachwycić klienta obsługą w nowoczesnym e‑commersie? - Szymon Negacz, Konsultant Sprzedaży i Marketingu w SellWise

15:40 - Podsumowanie i zakończenie konferencji

Bezpłatnej rezerwacji miejsc można dokonać tutaj.