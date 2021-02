Nawet w czasie kryzysu można otworzyć firmę i odnieść międzynarodowy sukces. Case study polskiej firmy

Może się wydawać, że największe kłopoty w trudnych czasach mogą mieć te najmłodsze firmy, które debiutują na rynku, jednak to właśnie one mają największe możliwości, żeby szybko adaptować się do warunków. Przykładem tego jest firma ExpertSender, która dostarcza narzędzie do wysyłki kampanii marketingowych online na całym świecie od 2009 roku.

Globalny sukces po trudnych początkach

Prace nad platformą przypadły na czas kryzysu, dlatego pierwotne założenia musiały być zmienione. Trudno w takim momencie pozyskać zarówno inwestorów, jak i użytkowników, ponieważ zapotrzebowanie na zaawansowane rozwiązania marketingowe było bardzo małe. Mimo to doświadczenie zespołu w pracy w międzynarodowych korporacjach i duży potencjał projektu zaowocował rozpoczęciem prac nad narzędziem. Dzięki temu polska firma bez zewnętrznego inwestowania mogła rozpocząć swoją działalność w USA.

Światowy kryzys na początku naszej drogi trochę wszystko skomplikował, ponieważ musieliśmy zmienić grupę odbiorców platformy. Jednak jedna rzecz pozostała niezmienna - celem od początku była Ameryka. Znajomość tego rynku pozwoliła nam przekonać tamtejsze organizacje, żeby zaufały firmie z Polski. Oferowaliśmy nasze narzędzie do darmowych testów. To była ogromna i ryzykowna inwestycja, która na szczęście się opłaciła. Teraz wiedza i doświadczenie zdobyte właśnie tam pozwalają nam oferować konkurencyjny produkt zarówno na rodzimym rynku jak i na całym świecie - dodaje Krzysztof Jarecki, prezes ExpertSender

Po USA przyszedł czas na Rosję, gdzie obecnie ExpertSender jest drugim najczęściej wybieranym narzędziem do wysyłki maili. Kolejne były też Chiny, Brazylia i Polska. Dziś firma obsługuje ponad 1000 marek na całym świecie, a 2019 rok był dla niej rekordowy, ponieważ przychód ze sprzedaży przyniósł 15.2 mln zł.

ExpertSender: technologia i produkt

Platforma według początkowych założeń miała mieć zestaw różnych możliwości, ale ze względu na zmianę biznesową musieliśmy wybrać i dopracować najważniejsze funkcjonalności systemu. Jak się później okazało właśnie to przygotowanie było kluczem do sukcesu. Dodatkowo przed startem systemu testowali go klienci. Wszystko było sprawdzone i to na wielu milionach wysłanych maili na wersji beta. - dodaje Łukasz Kalita, Dyrektor ds. Technologicznych w ExpertSender

Dziś platforma dostarcza wysoce spersonalizowane, oparte na dużej ilości danych kampanie marketingowe za pomocą takich kanałów jak: e-maili, SMS, powiadomienia w aplikacjach mobilnych, czy pop-upy na stronach internetowych. To przekłada się na 20 miliardów wiadomości przesyłanych rocznie. Największym beneficjentem tego rozwiązania jest e-commerce. Dzięki niemu przychody sklepów on-line w takich branżach jak: odzież i moda, elektronika, kosmetyki, gastronomia, motoryzacja, czy usługi transportowe rosną nawet kilkadziesiąt procent.

Dodatkowo platforma została przygotowana z myślą o firmach, które posiadają duże bazy danych lub prowadzą wysoko wolumenowe kampanie mailowe , dlatego zarówno kiedyś jak i dziś jest niezwykle stabilna. Stale jest też rozwijana w takich obszarach jak: personalizacja, chatboty, czy mobile.

Pracownicy kluczem do sukcesu

ExpertSender to też ponad 100 pracowników na całym świecie, którzy odpowiadają za kontakt z klientem. To wysokiej klasy eksperci z Polski, Brazylii, Rosji, Chin i innych miejsc na świecie, którzy dzięki swojemu doświadczeniu zawodowemu w branży marketingowej i technologicznej potrafią doradzić klientowi co jest dla niego najlepszym rozwiązaniem. To też osoby, które przeszły z dużych międzynarodowych korporacji, ponieważ chcą pracować dla polskiej firmy i rozwijać ją na całym świecie.

Nasz zespół to osoby, które od wielu lat tu pracują. To doświadczeni specjaliści, którzy najlepiej znają platformę i jej możliwości, a co więcej z całych serc w nią wierzą. Właśnie to bezpośrednio przekłada się na satysfakcję naszych klientów, którzy wiedzą, że jesteśmy dla nich wsparciem i zawsze mogą na nas polegać. Dzięki temu systematycznie ich przybywa, a my razem z naszymi klientami co roku notujemy coraz lepsze wyniki i wysyłamy coraz więcej wiadomości - podsumowuje Anna Flis, Dyrektor Operacyjny w ExpertSender